Gov. Brad Little (R-Idaho) visited Pocatello Wednesday morning to talk about COVID-19, the economy, and schools. Here is his full address from the breakfast.

Today, Governor Brad Little (R-Idaho) is visiting East Idaho. Along the way he is stopping at different venues to discuss COVID-19, the economy and the reopening of schools. He spoke at the Portneuf Health Trust Amphitheatre in Pocatello this morning. Watch his full address on the attached video. 

Governor Little also visited local schools during his trip. We will have more on his visit to Chubbuck Elementary School on KPVI News at 5:00.

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