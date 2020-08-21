Chad Daybell Pleads 'Not Guilty'

...THE AIR POLLUTION AND CAUTION STATEMENT FROM THE IDAHO
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY REMAINS IN EFFECT...
DUE TO WILDFIRE SMOKE, THE AIR QUALITY REMAINS UNHEALTHY IN
BONNEVILLE, BUTTE, CLARK, FREMONT, JEFFERSON, MADISON AND TETON
COUNTIES OF IDAHO. AIR QUALITY IS EXPECTED TO FLUCTUATE BETWEEN
UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS AND UNHEALTHY FOR ALL THROUGH THE
WEEKEND. THIS ADVISORY WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL AIR QUALITY
HAS SIGNIFICANTLY IMPROVED.
THOSE INDIVIDUALS WHO ARE SENSITIVE TO INCREASED PARTICULATE OR
SMOKE LEVELS ARE ENCOURAGED TO AVOID PROLONGED OR STRENUOUS
OUTDOOR ACTIVITY. ALL OTHERS SHOULD LIMIT PROLONGED OR STRENUOUS
OUTDOOR ACTIVITY. YOUR COOPERATION IS APPRECIATED.
ANOTHER STATEMENT WILL BE ISSUED ABOUT 11 AM MDT MONDAY.
FOR MORE INFORMATION PLEASE ACCESS THE DEPARTMENTS
WEBSITE AT HTTP://AIRQUALITY.DEQ.IDAHO.GOV
THIS STATEMENT IS ISSUED BY THE IDAHO DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY, AIR QUALITY DIVISION, IDAHO FALLS IDAHO REGIONAL OFFICE.
CONTACT AT 208 528 2650.
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