Chad Daybell Pleads 'Not Guilty'

Chad Daybell went in front of Judge Steven Boyce on Friday morning for his arraignment.

Daybell's attorney entered a 'Not Guilty' plea on his behalf.

The trial date is set for January 11, 2021.

The prosecutions asked for three weeks for the trial, so the trial could end up going until January 29th.

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