...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON
THROUGH FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, A
HAINES INDEX OF 6, AND POOR OVERNIGHT HUMIDITY RECOVERY FOR FIRE
WEATHER ZONES 410, 411, 413, 422, 425, 427, 475, AND 476...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONE 410 UPPER SNAKE RIVER
VALLEY/IDAHO FALLS BLM, FIRE WEATHER ZONE 411 CENTENNIAL
MOUNTAINS AND SNAKE RIVER RANGE/TARGHEE NF, FIRE WEATHER ZONE
413 CARIBOU RANGE/CARIBOU NF, FIRE WEATHER ZONE 422 SAWTOOTH
RANGE/NORTHERN SAWTOOTH NF, FIRE WEATHER ZONE 425 MIDDLE SNAKE
RIVER VALLEY/TWIN FALLS BLM NORTH OF THE SNAKE RIVER, FIRE
WEATHER ZONE 427 GOOSE CREEK AND RAFT RIVER VALLEY/SOUTHERN
SAWTOOTH NF/TWIN FALLS BLM SOUTH OF THE SNAKE RIVER, FIRE
WEATHER ZONE 475 EAST SALMON RIVER MOUNTAINS/SALMON NF AND
FIRE WEATHER ZONE 476 LEMHI AND LOST RIVER RANGE/CHALLIS NF.
* WINDS...SOUTH TO SOUTHWEST 10 TO 15 MPH WITH GUSTS TO 25 MPH
THURSDAY THEN SOUTHWEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS 25 TO 30 MPH
FRIDAY.
* RELATIVE HUMIDITY...BETWEEN 9 AND 15 PERCENT.
* HAINES INDEX...6 (HIGH).
* IMPACTS...WHILE RAW WIND AND HUMIDITY VALUES MAY NOT QUITE
REACH TRADITIONAL RED FLAG CRITERIA FOR ALL AREAS BOTH DAYS,
THE COMBINATION OF CRITICAL TO NEAR-CRITICAL HUMIDITY WITH AN
INCREASE IN WIND, HAINES INDEX OF 6, POOR OVERNIGHT HUMIDITY
RECOVERY, VERY DRY FUELS, AND RECENT FIRE BEHAVIOR SUGGEST A
CRITICAL FIRE WEATHER PATTERN WILL BE IN PLACE THURSDAY AND
FRIDAY. NEW AND PREEXISTING FIRES MAY SPREAD RAPIDLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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