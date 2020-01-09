Bank Robbery 01

Thursday afternoon, a robbery took place at the U.S. Bank on Yellowstone in Pocatello.

At least seven police vehicles and multiple police officers were around the bank between Wall 2 Wall Flooring and McDonald’s.

Police say that they are in the process of searching for the suspect and that no other details are available at this time.

While the parking lot was closed to traffic, Yellowstone Avenue in front of the bank was still open.

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