...PARADE OF WINTER STORMS TO IMPACT MUCH OF EASTERN IDAHO INTO
NEXT WEEK...
.BY LATE FRIDAY NIGHT, A SERIES OF WINTER STORMS THAT WILL BE
MOVING THROUGH THE GULF OF ALASKA AND THE PACIFIC NORTHWEST WILL
FINALLY PUSH EASTWARD ENOUGH TO START AFFECTING CENTRAL AND
EASTERN IDAHO. THE FIRST STORM WILL BRING GUSTY WINDS SATURDAY,
BUT ALSO 6 TO 14 INCHES OF SNOW TO PORTIONS OF THE CENTRAL IDAHO
MOUNTAINS, MAINLY THE STANLEY BASIN AND SAWTOOTH MOUNTAINS, AND
THE ENTIRE WOOD RIVER BASIN. AND BEFORE SATURDAY SUNRISE, THE
EASTERN HIGHLANDS AND ISLAND PARK REGION ALONG THE MONTANA BORDER
SOUTHWARD TO THE BEAR RIVER RANGE ON THE UTAH BORDER WILL ALSO
EXPERIENCE HEAVY SNOW, WITH WIDESPREAD 6 TO 12 INCHES OF NEW SNOW.
THE SNAKE RIVER PLAIN, EASTERN MAGIC VALLEY, LOST RIVER AND
PAHSIMEROI BASINS, AND THE SOUTH CENTRAL HIGHLANDS OF IDAHO WILL
NOT BE ABLE TO DODGE THIS SERIES OF STORMS EITHER. 3 TO 7 INCHES,
DEPENDING ON LOCATION, ARE EXPECTED FOR SATURDAY AND SATURDAY
NIGHT, THEN 1 TO 4 INCHES ON SUNDAY AND MORE ON MONDAY.
THIS IS JUST THE FIRST IN A PARADE OF WINTER STORMS. MORE SNOW
ARRIVES ON SUNDAY AND SUNDAY NIGHT, THEN AT LEAST ONE MORE HEAVY
SNOWSTORM ON MONDAY, WITH ANOTHER POSSIBLE ON TUESDAY. IF THIS
IMPRESSIVE SERIES OF STORMS STAY AS FORECAST, SNOW REMOVAL
RESOURCES AND OPERATIONS WILL BE PUSHED TO THEIR LIMITS FOR A
CONSISTENT FOUR-DAY PERIOD. THE IDAHO TRANSPORTATION SYSTEM AT THE
STATE, COUNTY AND MUNICIPAL LEVEL WILL UNDERGO SEVERE IMPACTS,
ESPECIALLY DURING THE UPCOMING WEEKEND.
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 7
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...EASTERN MAGIC VALLEY, THE SNAKE RIVER PLAIN, MUD LAKE
DESERT, AND SOUTHERN HILLS.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO
IMPOSSIBLE BOTH AT AIRFIELDS AND ON HIGHWAYS, ROADS, AND
STREETS. WINDS WILL DRIFT SNOW SHORTLY AFTER EFFORTS TO CLEAR
ROADS HAVE OCCURRED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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