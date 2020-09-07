POWER OUTAGE

Thousands of Rocky Mountain Power and Idaho Power customers are without power right now.

In Bannock County, there are reports of power lines breaking due to tree branches disrupting service to thousands of Idaho Power customers.

Over 6,000 Rocky Mountain Customers are without power.

High winds are expected to blow through Idaho until the early morning hours of Tuesday.

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