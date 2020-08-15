President Trump says his younger brother, Robert, has died at the age of 72.

The President called his younger sibling, his best friend. 

Robert Trump was admitted to a Manhattan hospital with an unspecified illness. 

The president visited him Friday, and updated the public today to confirm the news. 

0
0
0
1
1

Tags

Weather That Works For You on Demand

Local News

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.