Photo from last year's event

Photo from last year's event

An event in light of the 9/11 Anniversary to remember those who lost their lives goes virtual this year.

The 9/11 Miles of Remembrance race this year will go virtual in order to keep those who wish to participate socially distant.

The event also honors military members who continue to fight the global war on terror which is now in its 20th year.

Those who volunteer are asked to pledge to run or walk any distance on September 11th and just a $10 donation will get you a t-shirt and swag pack.

You can sign up here: https://www.mission43.org/m43-events/miles-of-remembrance-09-11-2020

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