Coronavirus school

Two more students, along with two staff members, in the Blackfoot School District have tested positive for COVID-19. 

The district said the two staff members last attended Donald D. Stalker Elementary on Sept. 3 and Sept. 10. 

Two students, one at Blackfoot High School and one at Mountain View Middle School, last attended classes on Monday. They have since been diagnosed with the virus.

According to information on the district's website, all are isolating at home. 

Anyone who came in close contact with any of the individuals have been notified and asked to take the proper precautions. 

Another case was confirmed at Blackfoot High School last week. 

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