Lori Vallow-Daybell Will Make Initial Court Appearance

A change of venue request has been filed in the case of the State vs. Lori Vallow Daybell.

In the filing on Thursday, the attorney for Daybell, Mark Means, stated that a fair and impartial jury cannot be found in Fremont County. Means also requested oral arguments on the motion and a hearing date.

Also on Thursday, Means filed a motion for extension of time regarding the pretrial motions.

Lori Vallow Daybell is facing two felony counts of conspiracy to alter or destroy evidence in connection with the deaths of Joshua “J.J.” Vallow and Tylee Ryan.

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