WalletHub Study

WalletHub Study

WalletHub has continued to analyze which states have the most restrictions throughout the pandemic and Idaho has fallen on the list.

Using metrics such as face mask requirements, travel restrictions, state-wide school restart, and the reopening of restaurants and bars, Utah and Wyoming finished in the top 5 with some of the fewest restrictions meanwhile California and Hawaii finished at the bottom of the list.

Since August 11th, the Gem State fell 7 spots down on the list since other states also started to open up more.

Jill Gonzalez, Analyst, WalletHub said, "Idaho ranked 11th overall so not too many restrictions there, the states that have the fewest restrictions in the country right now are South Dakota, Utah, and Oklahoma right now."

South Dakota has been the state with the least restrictions according to the metrics in this study throughout the pandemic.

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