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Information provided by Eastern Idaho Public Health

Eastern Idaho Public health reports another death of a Bonneville County resident (male in his 60s) due to complications of COVID-19.

This brings the health district death total to 7 (6 in Bonneville County and 1 in Jefferson County).  

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