Grateful Dead Meet Up at the Movies 2019

Calling all Dead Heads, the annual Grateful Dead Meet Up at the Movies event is coming to eastern Idaho.

The annual movie concert event will be this Thursday, August 1 at 7:00p.m. the AMC Pine Ridge 11 in Chubbuck. The movie will feature the Dead's unreleased 1991 concert from Giants Stadium in New Jersey. The August 1date coincides with the birthday of the late Grateful Dead founding member Jerry Garcia.

Tickets are available at AMC’s website.

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