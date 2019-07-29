...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR CARIBOU...NORTHEASTERN BANNOCK...
EASTERN BONNEVILLE...NORTHWESTERN BEAR LAKE AND SOUTHEASTERN BINGHAM
COUNTIES UNTIL 745 PM MDT...
AT 704 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR AMMON TO 8 MILES NORTHWEST OF BLACKFOOT
RESERVOIR TO 8 MILES WEST OF GEORGETOWN. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH.
HALF INCH HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SODA SPRINGS, SWAN VALLEY, BLACKFOOT RESERVOIR, WAYAN, CHESTERFIELD
RESERVOIR, GOSHEN, RIRIE RESERVOIR, SHELLEY, GRACE, IRWIN, HENRY,
BONE, CHESTERFIELD, BASALT, TRAIL CREEK CAMPGROUND, GEORGETOWN
SUMMIT, DIAMOND CREEK CAMPGROUND, FREEDOM, CLEAR CREEK RANGER STATION
AND MILL CANYON CAMPGROUND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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