Care Center Takes Residents on Trip of a Lifetime

The Idaho long-term care community is at a breaking point.

Executive Director of Idaho Health Care Association Robert Vande Merwe says facilities across the state are in need of more employees to care for Idaho’s most vulnerable population at risk to covid-19.

The pandemic has been devastating for the residents, families, and staff of long-term care facilities, but Robert says the response to help has shown promise.

Nearly 100 individual heroes, as Robert is calling them, have completed the registration form.

Link for registration: https://idaho.carefortheaging.org/

And the reason he's calling them heroes is for the work he says they're doing day in and day out.

"I'm close to tears almost everyday. But some of those tears are tears of joy of how strong the response has been and how heroic our employees are," says Vande Merwe. 

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