United States Department of Labor

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Idaho's unemployment claims continue to fall.

Since last week, initial unemployment claims totaled 3,672 which is a 4% drop or 132 less than the week prior.

Continued unemployment claims fell as well by 12% from the week prior to 11,510.

This was actually the 19th week in a row where there was a declined in continued unemployment claims.

Idahoans who have been laid off due to Covid-19 have received over $860 million in total payments since the start of the pandemic.

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