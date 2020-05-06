Local Establishment Finding Ways to Seal Their Business

A local establishment is finding ways to stay in business and get ready for a reopening.

The live band ‘Almost Famous’ played in the parking lot for patrons practicing social distancing this past weekend at Rumors Pub in Pocatello as they kicked off curb-side orders.

Part of their strategy to stay afloat during the covid-19 pandemic is to sell ‘to go’ food and sealed tamper proof drinks.

They’re also preparing to reopen by distancing tables and chairs six feet apart from each other.

“I want to keep the social distancing.  I want to be safe.  I want everybody to be safe, but you just got to be creative.  I mean keep the six foot distancing.  Come up with how you can serve drinks to go and food and make a little bit of money,” says Kris Miner, Rumors Pub Owner.

‘Rebound Idaho’ states that bars and nightclubs is part of the stage four plan, which is June 13th to June 26th.

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