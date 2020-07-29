Local Farmer's Market Taking Extra Steps to Keep People Safe

A local farmer’s market is taking extra caution to help people stay safe. 

Portneuf Valley Farmer’s Market has started taking extra steps to ensure safety against Covid-19. 

They’ve started offering one time use gloves for people to be able to pick up their own produce at the market. 

They also have larger signs posted throughout the market to remind market goers about social distancing. 

And they are continuing to put sanitizing stations at every vendor. 

“We felt like you know, it’s pretty prevalent in our society right now.  We want to make sure everybody is safe.  We want to make sure Timmy’s grandma can go home and be safe and know that she’s safe at the market,” says Ellen Loomis-Roberts, Portneuf Valley Farmers Market. 

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