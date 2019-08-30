Dustin Ard

A local soldier was killed in Afghanistan Thursday.

Dustin Ard, son of former Ammon Mayor Bruce Ard, died during a combat operation. He was a member of the Army Special Forces. The New York Times reports he died after exiting a helicopter at the start of a joint mission with Afghan commandos. The exact circumstances of his death are unclear. He is survived by his wife, 3-year-old daughter and son that is on the way.

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