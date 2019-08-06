...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHEASTERN BLAINE...POWER...
NORTHEASTERN CASSIA AND SOUTHWESTERN BINGHAM COUNTIES UNTIL 945 PM
MDT...
AT 820 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 21
MILES NORTHEAST OF MINIDOKA OR 25 MILES NORTH OF LAKE WALCOTT, MOVING
SOUTHEAST AT 25 MPH.
HALF INCH HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS
STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AMERICAN FALLS, NEELEY, WESTERN AMERICAN FALLS RESERVOIR, ROCKLAND,
FORT HALL BANNOCK PEAK, COLD WATER REST AREA, PILAR BUTTE, MASSACRE
ROCKS AND BEAR TRAP AIRPORT.
BOATERS CAN EXPECT A SUDDEN INCREASE IN WAVES AND VERY CHOPPY WATERS
WHICH WILL RESULT IN HAZARDOUS BOATING CONDITIONS. BOATERS ARE URGED
TO SEEK SAFE HARBOR IF POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF ON OR NEAR AMERICAN FALLS RESERVOIR, MOVE TO SAFE SHELTER NOW! DO
NOT BE CAUGHT ON OR NEAR THE WATER. GUSTY WINDS AND CHOPPY WAVES ARE
LIKELY.
PERSONS IN CAMPGROUNDS SHOULD CONSIDER SEEKING STURDY SHELTER UNTIL
THIS STORM PASSES.
&&
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.