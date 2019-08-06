FEMA Alert

At 12:20 PM Wednesday, the government wants to get your attention.

The Federal Emergency Management Agency will be conducting a nationwide test of the Emergency Alert System to make sure that the system is able to transmit emergency information across multiple forms of media.

This system is mostly used to transmit urgent local alerts like tornado warnings or Amber Alerts.

This test will only affect televisions and radios, not smartphones.

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