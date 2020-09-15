Photo: City of Pocatello

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Traveling through the northern end of Old Town Pocatello just got easier.

A new bus stop has been completed by Pocatello Regional Transit at the intersection of West Day Street and North Grant Avenue.

The stop has a bus shelter, specified bus parking, as well as renovations to the sidewalk and ADA compliant ramps.

It's also convenient for those who live in Portneuf Towers and rely on public transit.

The project cost just over $55,000 but did not cost the city anything as the funding came from Housing Alliance and Community Partnerships as well as the Federal Transit Administration.

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