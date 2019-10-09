...BAND OF MODERATE SNOW SHOWERS EXPECTED TO IMPACT THE SNAKE
PLAIN TODAY...
RAIN AND SNOW SHOWERS WILL PUSH ACROSS MOST OF SOUTHEAST IDAHO
THIS MORNING IN ASSOCIATION WITH A STRONG COLD FRONT. LITTLE TO NO
SNOW ACCUMULATION IS EXPECTED IN MOST OF THE SNAKE PLAIN WITH THIS
FIRST WAVE OF ACTIVITY.
LATER THIS MORNING, A BAND OR ZONE OF MODERATE SNOW SHOWERS IS
FORECAST TO BEGIN DEVELOPING NEAR CRATERS OF THE MOON, ARCO, MUD
LAKE, AND DUBOIS BETWEEN 10 AM AND NOON. THIS BAND WILL THEN PUSH
SOUTH AND SOUTHEAST ACROSS THE SNAKE PLAIN TOWARD BURLEY,
ROCKLAND, AMERICAN FALLS, POCATELLO, MCCAMMON, BLACKFOOT, IDAHO
FALLS, AND THE CARIBOU HIGHLANDS THROUGH ABOUT 5 PM, AND THEN
CONTINUE TO SINK SOUTH ACROSS THE SOUTHERN HIGHLANDS THROUGH ABOUT
9 PM. WHILE TEMPERATURES WILL BE MARGINAL FOR EFFICIENT GROUND AND
PAVEMENT ACCUMULATIONS WITH SOME OF THE SNOW MELTING ON IMPACT, A
COATING TO 1 INCH OF SNOW WILL STILL BE POSSIBLE AS THIS BAND
PUSHES THROUGH, WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS POSSIBLE ON THE
BENCHES AROUND POCATELLO AND IN THE HIGHLANDS JUST SOUTH OF
INTERSTATE 86. MOTORISTS SHOULD BE PREPARED FOR SOME SLICK SPOTS
ON ROADWAYS AND TEMPORARY REDUCTIONS IN VISIBILITY DUE TO FALLING
AND BLOWING SNOW. REDUCE SPEEDS AND DRIVE WITH EXTRA CAUTION IF
ENCOUNTERING WINTER WEATHER TODAY.
STAY TUNED TO UPDATES AND STATEMENTS FROM THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN POCATELLO.
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