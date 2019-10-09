potato

The following is a story written and reported by East Idaho News: 

POCATELLO — A truck spilled potatoes onto U.S. Highway 30 near the Simplot plant Tuesday morning around 11.

Idaho State Police said the road was partially blocked until the early afternoon.

“Several taters were bruised in the incident, but most are doing well,” ISP, Commercial Vehicle Safety tweeted. “The incident is clear and road is open. Please don’t stop in the road to pick up any loose taters.”

Meanwhile, the Idaho Statesman called the incident “the most Idaho news ever.”

 
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