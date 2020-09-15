Power outage in Madison County planned for Wednesday

PLANNED POWER OUTAGE WEDNESDAY SEPTEMBER 16, 2020

Fall River Electric has a planned power outage in the Hibbard area of Madison County to replace a broken power pole that was damaged in last week's windstorm.

Fall River owner-members who will be affected have been sent a phone message. The outage will occur at 1:00 p.m. MDT on Wednesday September 16 and will last approximately two hours.

If you have questions or concerns about this outage, please call 800-632-5726 between 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Friday. 

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