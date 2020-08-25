....AN AIR POLLUTION CAUTION STATEMENT FROM THE IDAHO DEPARTMENT
OF ENVIRONMENTAL QUALITY REMAINS IN EFFECT...
DUE TO ELEVATED POLLUTANT LEVELS, THE AIR QUALITY REMAINS
UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS IN BANNOCK, BINGHAM, BEAR LAKE,
CARIBOU, FRANKLIN, POWER, AND ONEIDA COUNTIES. THIS ADVISORY WILL
REMAIN IN EFFECT UNTIL AIR QUALITY HAS SIGNIFICANTLY IMPROVED.
THOSE INDIVIDUALS WHO ARE SENSITIVE TO INCREASED PARTICULATE OR
SMOKE LEVELS ARE ENCOURAGED TO LIMIT PROLONGED OR STRENUOUS
OUTDOOR ACTIVITY. AN INCREASE IN SYMPTOMS OF ASTHMA AND OTHER
RESPIRATORY AILMENTS ARE LIKELY. YOUR COOPERATION IS APPRECIATED.
ANOTHER STATEMENT WILL BE ISSUED ABOUT 10 AM MDT TOMORROW.
FOR MORE INFORMATION PLEASE ACCESS THE DEPARTMENTS
WEBSITE AT HTTP://AIRQUALITY.DEQ.IDAHO.GOV
THIS STATEMENT IS ISSUED BY THE IDAHO DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY, AIR QUALITY DIVISION, POCATELLO IDAHO REGIONAL OFFICE.
CONTACT AT 208 236 6160.
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