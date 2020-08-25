Power outages graphic

Idaho Power has reported thousand customers are without power tonight due to the thunderstorms that passed through southeast Idaho.

Most customers that have lost power reside within the city limits of Pocatello, with 1,052 customer expecting to have their power restored by tonight.

This was caused by strong thunderstorms that produced wind gusts up to 70 MPH in certain areas of Idaho this evening.

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