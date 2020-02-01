Gas Leak 01

From Bonneville County Sheriff Office news release:

Currently Bonneville County Sheriff's Deputies are diverting traffic in the area of 14th N. and 25th E. Due to a gas leak.  A gas line was broken in that area where utility crews were working this morning.

Deputies have closed 25th E. between E. Lincoln Rd. and 14th N. in both directions until the leak is contained. We are asking motorists to avoid that area for the next few hours until crews make the necessary repairs.

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