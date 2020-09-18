School District 25 to continue hybrid-learning model for trimester

Pocatello/Chubbuck School District's administration building in Pocatello

Friday morning the Board of Trustees took action to continue the current hybrid schedule for middle and high school learners in grades 6-12 and the traditional modified schedule five days a week in-person for elementary learners (K-5) for the remainder of the trimester.

This decision comes one day after Southeastern Idaho Public Health moved three Eastern Idaho counties from the “minimal risk” category up to a “moderate risk” level for COVID-19 including Bannock County.

Maggie Mann, director of SIPH, the board made the decision based on their risk plan criteria. As part of that, the board considers active cases, hospital capacity and bed availability, PPE availability, and getting ahead of hospitals becoming overwhelmed. The board also considers testing availability and the positivity rates for each county.

Mann said Bannock County has been above the moderate risk threshold for the number of active cases since Sept. 1 and has not decreased. The positivity rate also continues to be above five percent.
 
The decision also comes two days after hundreds of parents held what they called a "patriot rally" at the Portneuf Wellness Complex to voice their concerns about the current model. The parents urged the district to continue to an in-person learning model at all schools. 
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