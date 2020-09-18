School District 25 to continue hybrid-learning model for trimester

...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING
FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, A HAINES INDEX OF 6, AND
POOR OVERNIGHT HUMIDITY RECOVERY FOR FIRE WEATHER ZONES 410, 411,
413, 422, 425, 427, 475, AND 476...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONE 410 UPPER SNAKE RIVER
VALLEY/IDAHO FALLS BLM, FIRE WEATHER ZONE 411 CENTENNIAL
MOUNTAINS AND SNAKE RIVER RANGE/TARGHEE NF, FIRE WEATHER ZONE
413 CARIBOU RANGE/CARIBOU NF, FIRE WEATHER ZONE 422 SAWTOOTH
RANGE/NORTHERN SAWTOOTH NF, FIRE WEATHER ZONE 425 MIDDLE SNAKE
RIVER VALLEY/TWIN FALLS BLM NORTH OF THE SNAKE RIVER, FIRE
WEATHER ZONE 427 GOOSE CREEK AND RAFT RIVER VALLEY/SOUTHERN
SAWTOOTH NF/TWIN FALLS BLM SOUTH OF THE SNAKE RIVER, FIRE
WEATHER ZONE 475 EAST SALMON RIVER MOUNTAINS/SALMON NF AND
FIRE WEATHER ZONE 476 LEMHI AND LOST RIVER RANGE/CHALLIS NF.
* WINDS...SOUTHWEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 PERCENT.
* HAINES INDEX...6 (HIGH).
* IMPACTS...FRIDAY, THE OVERALL COMBINATION OF CONTINUED DRY
CONDITIONS, INCREASING WINDS OVER THE TWO DAYS, A HAINES INDEX
OF 6, POOR OVERNIGHT HUMIDITY RECOVERY, VERY DRY FUELS, AND
RECENT FIRE BEHAVIOR SUGGEST CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
WILL BE IN PLACE THROUGH 9 PM. NEW AND PREEXISTING FIRES MAY
SPREAD RAPIDLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY BASED ON ANY ONE OR
MORE OF THESE CRITERIA FOR SOUTHEASTERN IDAHO:
- RELATIVE HUMIDITY AT OR BELOW 15 PERCENT AND WIND GUSTS OF AT
LEAST 25 MPH IN THE MOUNTAINS, OR 30 MPH IN THE SNAKE PLAIN.
- OTHER HIGH IMPACT EVENTS DEEMED CRITICAL LIKE A HAINES OF 6 BY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE AND AREA FIRE MANAGEMENT AGENCIES.
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