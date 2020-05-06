Indian Hills Elementary School Teachers

Indian Hills Elementary School Teachers

Teachers got to greet their students while being socially distant at one local elementary school.

Students gathered in cars today waving to their teachers who were standing outside of Indian Hills Elementary School.

Students were able to see their teachers who were holding signs saying they missed them.

A local resident saw this while going on her morning walk and was overjoyed.

Dawn Long, Freelance Photographer, Pocatello said, It's just an uplifting site to see so many people coming out and staying in their cars with the social distancing and saying hello to their teachers and the teachers get to say hi to their students it's just a beautiful thing to see in Pocatello."

Schools across Pocatello/Chubbuck School District #25 are currently closed through the end of the school year due to COVID-19.

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