Idaho Coronavirus 01

Two more people in eastern Idaho have died due to COVID-19 complications.

Southeastern Idaho Public Health confirmed the deaths on Wednesday.

One individual is a male in his 80s with no underlying health conditions.

The other is a female in her 60s with underlying health conditions.

Both individuals are from Bingham County.

This brings the total to six deaths due to COVID-19 in southeast Idaho.

The health department is encouraging people to practice social distancing, wear a cloth face covering in public places, practice good hand hygiene, and isolate immediately if you show symptoms of covid-19.

0
0
0
0
0

Tags

Local News

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.