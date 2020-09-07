Weekend Fires Update

The ‘Smoky Hollow’ fire located approximately six miles southwest of Wilson, Wyoming, just above Mosquito Creek has burned 17 acres. 

The cause of the fire is undetermined and is 98 percent contained. 

The ‘Indian Creek’ fire located three miles north of Alpine Junction started on Saturday September 5th. 

The fire has burned .2 acres and was caused from a campfire. 

The fire was fully contained by 7:00 p.m. Saturday night. 

The ‘Crow Creek’ fire located nine miles southwest of Afton, Wyoming started on Sunday September 6th. 

The fire has burned 15 acres and was fully contained by 12:00 p.m. on Sunday. 

The cause of the fire is still under investigation. 

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