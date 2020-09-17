Wrong-way driver killed after fiery crash on I-84

Courtesy: Idaho State Police

A wrong-way driver on Interstate 84 caused a fiery crash involving two semis. 

According to Idaho State Police, the accident happened around 1:30 a.m. Thursday morning near Wendell. 

An unidentified driver was going west in the eastbound lanes when it hit two semis. All three vehicles caught fire. 

The wrong-way driver died. Police have not yet identified the person. 

The eastbound lanes of I-84 were blocked for 10 hours while crews worked to clear the accident. The westbound lanes were blocked for about one hour. 

Police did not release the condition of the two semi truck drivers. 

Idaho State Police are investigating the accident. 

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